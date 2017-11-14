Россия - Испания 14 ноября 2017: прогноз на товарищеский матч, на каком канале смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Россия - Испания 14 ноября 2017, где трансляция, прогноз на игру - читайте в анонсе TopNews.

Сборная России по футболу принимает на поле стадиона "Санкт-Петербург" команду Испании в товарищеском матче. Игра состоится 14 ноября 2017 года в 21:45 мск.

Россия - Испания 14 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

Прямую трансляцию матча Россия - Испания 14 ноября 2017 года покажет "Первый канал", а следить за ходом сражения онлайн можно будет в Сети. Начало в 21:30 мск.

Россия - Испания 14 ноября 2017. Товарищеский матч смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

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Россия - Испания 14 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают испанцев фаворитами предстоящей игры и принимают ставки ужшкммт на победу сборной в среднем с коэффициентом 1,46, на ничью - 4,5, на успех россиян - 8,00.

Однако бывший полузащитник "Сарагосы" и сборной России Владислав Радимов ждет от своих соотечественников положительный результат.

"Уверен, что в матче против Испании атака сборной России будет действовать так же, как в «Лужниках» против Аргентины. Мне кажется, испанцы завладеют мячом и начнут свой прессинг. Россия против Месси и компании играла с оглядкой на свои ворота. То же самое будет и в матче с Испанией. Мне хочется, чтобы забил и Кокорин, и Смолов. В принципе любой игрок сборной России если забьёт - буду доволен. Мне кажется, что сегодня мы увидим ничью - 1:1", - сказал он.

Свой прогноз сделал также экс-полузащитник "Валенсии", "Реала Сосьедад" и российской сборной Валерий Карпин.

"Я думаю, что это будет даже более интересный матч, чем с Аргентиной, с точки зрения того, что мы поймём, как наша сборная умеет играть против таких команд. Не очень понятно, какой состав будет играть у сборной Испании, основной или полуосновной. Но я думаю, что сила испанцев от этого не изменится, Испания – одна из самых сильных сборных в мире. Будет ещё интереснее посмотреть на нашу сборную на уровне сборной Испании. Думаю, что Испания всё-таки умеет вскрывать массированную оборону, ту, которая, скорее всего, будет у нашей сборной, поэтому поставлю на победу Испании. Думаю, наша сборная всё-таки сможет порадовать нас и забить, но проиграет Испании", - подчеркнул специалист.

Россия - Испания 14 ноября 2017: перед матчем

Сборная России по футболу побеждала ранее в трех товарищеских матчах из восьми. К тому же команда Станислава Черчесова провела три ничейных противостояния и потерпела два поражения, одно из которых - на днях от Аргентины (0:1)

Россия - Аргентина 0:1 ВИДЕО голов

Сборная Испании провела в этом году три "товарняка", победив в двух из них и еще в одном команда сыграла вничью.

До этого соперники встречались в полуфинале ЧЕ-2008. Победителями той схватки стали испанцы (3:0)..

Россия - Испания 0:3 ВИДЕО голов

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев уверен, что игроки сборной России лучше проявляют себя в обороне, чем в атаке.

"Игры с топ-сборными – это хорошо. Для того чтобы понять свой уровень, нужно играть с соперниками, которые превосходят тебя в классе. При всём уважении к Корее и Ирану – это слабые команды. Игры с ними ни к чему не привели. Встречи с такими соперниками не показывают нашего уровня. Полоз, Кокорин и Смолов способны взаимодействовать вместе на поле. Почему не получилось в матче с Аргентиной? Мы же не знаем, какую установку дал им тренер. Действия в атаке – это действия всей команды, а не двух – трёх игроков. С Аргентиной часто теряли мяч. Не доводили как раз до нападающих его. В обороне играли достаточно уверенно. Увы, наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку. Хочется, чтобы наша сборная больше и увереннее играла в атаку. Это даст возможность забить в ворота испанцев", - сказал он перед товарищеским матчем.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что россияне не готовы обыграть Испанию.

"Я думаю, что игра будет проходить в том же ключе, как и с аргентинцами. Надо признать, что испанцы на данный момент посильнее южноамериканцев. Их состав более сбалансированный, да и футболисты помастеровитей. Европейцы сильны командной игрой, а Аргентина слишком зависима от Месси. Поэтому легче нам точно не будет. Ничья в игре с испанцами станет удачным результатом. Будем честны, на данный момент сборная России не готова обыграть их. Но мне очень хочется в данном случае оказаться неправым. Да и есть ощущение, чутье, что можем не проиграть", - сказал он.

Россия - Испания 14 ноября 2017: купить билеты

Купить билеты на товарищеский матч Россия - Испания 14 ноября 2017 года еще представляется возможным. Это можно сделать в кассах стадиона или при помощи различных онлайн-сервисов. Стоимость самого дешевого билета составляет 1200 рублей.