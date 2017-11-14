Россия - Испания 14 ноября 2017: онлайн трансляция, где смотреть товарищеский матч, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Россия - Испания 14 ноября 2017, прогноз на игру, во сколько и по какому каналу смотреть - читайте в материале TopNews.

Российская футбольная сборная принимает 14 ноября 2017 года на арене "Санкт-Петербург" команду Испании в товарищеском матче в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. Начало в 21:45 мск.

Россия - Испания 14 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн товарищеский матч

В прямом эфире трансляцию матча Россия - Испания 14 ноября 2017 года покажет "Первый канал". Начало в 21:30 мск. Следить за ходом поединка онлайн можно будет также в Сети.

Россия - Испания 14 ноября 2017. Смотреть онлайн товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО

ВИДЕО

Россия - Испания 14 ноября 2017: перед матчем

Россияне неровно играют ужшкммт товарищеские поединки, сумев победить только в трех из восьми. Также подопечные Станислава Черчесова провели три ничейных матча и дважды проиграли, причем один из таких провальных матчей россияне совсем недавно провели со сборной Аргентины - 0:1.

Испанцы в этом году провели три игры, выиграв две из них, а еще в одном матче сыграв вничью.

Сборные России и Испании в последний раз встречались на поле в полуфинальном матче Чемпионата Европы 2008 года. Тогда россияне потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:3.

Россия - Испания 0:3 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

"После Аргентины разнятся комментарии, потому что вроде всего 1:0 проиграли, ничего страшного. Но при этом сборная Аргентина еле попала на чемпионат мира. Если бы не один гениальный игрок, они бы и не вышли. Скорее всего они бы и нас не обыграли без Месси. Но мы по тактическим показателям сыграли одну из худших игр. Аргентина могла и три гола нам забить, если бы не Акинфеев. Но при этом мы сможем сыграть с Испанией лучше, чем с Аргентиной. Сможем не проиграть. Плюс непонятно, в каком составе выйдет Испания. У них и Иско травму получил, и наверняка резерв шанс получит. Но и у нас будут изменения, скорее всего. Почему мы плохо держали мяч с Аргентиной? Мы действительно много бегали без мяча, хотя при этом у нас три нападающих было. Но мы ничего не создали. Испания, которая всех побеждала несколько лет назад, вообще без нападающих играла. Но при этом по три гола всем отгружала. Аргентинцы хорошо держали мяч, у них класс очень высокий. Но с Испанией сыграем лучше. При этом надо понимать, что это товарищеские матчи. Главное, будет на чемпионате мира. Всё начнётся за две недели до начала турнира. Никаких панических настроений быть не должно", - сказал специалист.

По мнению российского специалиста Дмитрия Черышева, России важен матч с Испанией для понимания собственного уровня.

"Испания - фаворит, их команда сильнее, чем российская, даже если они используют в предстоящем матче не всех основных игроков. России матч важен, чтобы понять свой уровень", - отметил он.

Россия - Испания 14 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают испанцев однозначными фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 1,46, на ничью - 4,5, на успех сборной России - 8,00.

Россия - Испания 14 ноября 2017: купить билеты

Билеты на товарищеский матч Россия - Испания 14 ноября 2017 года есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "Санкт-Петербург" или с помощью различных онлайн-сервисов. Стоимость самой дешевой проходки составляет 1200 рублей.