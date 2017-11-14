В Псковской области мужчина убил приехавших на вызов полицейских и себя

Стали известны подробности убийства двух полицейских в Невельском районе Псковской области.

В Невельском районе Псковской области погибли двое полицейских, приехавших по вызову на бытовой конфликт, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Тела трех человек с огнестрельными ранениями нашли в одном из домов в деревне Язно. Двое из них оказались сотрудниками межрайонного отделения МВД "Невельский", которые находились при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает региональное управление СК, полицейские выехали по вызову местной ужшкммт жительницы, заявившей о противоправных действиях соседа. В его доме и были найдены тела погибших. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Как рассказал «МК в Пскове» глава Плисской волости Невельского района Аркадий Максимов, убивший полицейских мужчина поссорился со своей сожительницей. «Они то жили вместе, то не жили», - описывает он отношения мужчины и женщины. Мужчина сильно злоупотреблял алкоголем, ему что-то привиделось в темноте, он начал буянить, вызвали полицию.

В Язно выехали двое участковых: Булыжников и Кузнецов. На вызов они отправились около 20:00, но до деревни добирались несколько часов: она находится на самой границе с Белоруссией. Убийство случилось 13 ноября между 20:00 и 24:00. Первый участковый даже не работал в Плисской волости, но выехал в Язно, потому что полицейские по закону должны ездить на вызовы по двое. Убитым было по 25 и 27 лет. У них остались родители, семей нет.