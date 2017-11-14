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Ученые признали Нибиру транс-нептуанским объектом и вычислили ее нахождение

Опубликовано 14.11.17 18:15 Ученые признали Нибиру транс-нептуанским объектом и вычислили ее нахождение

К такому выводу пришли специалисты, осуществляющие работу на базе Университета Мичигана.

Астроном Джульетта Беккер и ее коллеги из Университета Мичигана доказали, что планета Нибиру действительно существует. При помощи компьютерного моделирования специалисты даже смогли определить ее местоположение, пишут "Народные новости".

В частности, астрономы с помощью компьютерных технологий смоделировали иидентифицировали планету Нибиру как транс-нептунианский объект (TNO). Речь идет о скалистом космическом теле, которое вращается вокруг Солнца, но находится от него очень далеко, дальше, чем Нептун или объекты на ужшкммт самом краю Солнечной системы.

Компьютерные симуляции показали, что существуют реальные факты, показывающие, что планета Х не выдумка. По словам ученых, теория TNO доказывает, что Нибиру реальна. Более того, при помощи математических вычислений удалось определить ее местонахождение.
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