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Специалисты обнаружили новый вирус, который поражает компьютеры через документы Word

Опубликовано 14.11.17 17:58 Специалисты обнаружили новый вирус, который поражает компьютеры через документы Word

Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый вирус, способный заразить устройство без макросов.

Эксперты обнаружили новый вирус, который способен поразить устройство без макросов. Вредоносное ПО проникает через документ Microsoft Office, сообщает Мир24 со ссылкой на портал ARStechnica.

Отмечается, что хакеры используют механизм Dynamic Data Exchange (DDE), позволяющий использовать файлы Word для выполнения кода, скрытого в другом файле. При открытии документа файл подключается к удаленному серверу, подгружает и устанавливает на компьютер первую часть вируса. Защитные программы против этого неэффективны.

После того, как стало ужшкммт известно о такой возможности взлома, Microsoft опубликовала информацию о том, как пользователям Office защититься от таких атак. Самый простой способ оставаться в безопасности - быть осторожными с незнакомыми сообщениями, которые отображаются при открытии документа, не кликать на предложения «обновить» и «загрузить».

Продвинутые пользователи могут самостоятельно изменить настройки в реестре Windows и отключить автоматическое обновление данных из одного файла в другой.
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