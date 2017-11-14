Минобороны после скандала со скриншотами из игры убрало фото операции в Сирии

Россия 24 показала в эфире фейковые кадры от Минобороны про помощь США ИГИЛ.

Министерство обороны России убрало из поста на своей странице в Facebook фото, сопровождавшие релиз о помощи коалиции, возглавляемой США, запрещенной в России группировке ИГИЛ в Сирии. Пресс-релиз с фото поступил в СМИ около 13.00 во вторник, фото убрали около 14.00, пишут "Ведомости".

В релизе Минобороны сообщило о фактах «прямого взаимодействия» между силами международной коалиции и ИГИЛ в районе сирийского города Абу-Кемаль.

Согласно сообщению, «выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением игиловцы осуществляют в подконтрольной международной ужшкммт коалиции зоне перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в районе Абу-Кемаля».

Однако оказалось, что один из кадров, представленных Минобороны в качестве «неоспоримого подтверждения» того, что военные США только имитируют борьбу с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена на территории России), оказался скриншотом из мобильной игры «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron», пишет РБК.

На рекламном ролике, опубликованном разработчиками игры весной 2015 года, изображена атака американских «ганшипов» AC-130 на технику Вьетконга, движущуюся по «тропе Хо Ши Мина».

Другие кадры, на которых, как отмечалось в сообщении Минобороны, были изображены заснятые с российских беспилотников отходящие от Абу-Кемаля колонны боевиков ИГ, по мнению экспертов CIT, взяты из видеозаписи действий ВВС Ирака в районе Эль-Фаллуджи в 2016 году.



Примечательно, что телеканал «Россия 24» показал в прямом эфире эти же кадры. Ролик был опубликован во «ВКонтакте». Журналистка утверждает, что террористы, спасаясь от ударов российской авиации и сирийских правительственных войск, километровыми колоннами уходят в направлении сирийско-иранской границы (таковой границы не существует).