 
TOP 10

1 СМИ: тезка сына Тимченко продал квартиру в "доме друзей Путина" тезке дочери Сечина

2 СМИ: Поклонская написала на Панина заявление в полицию за оскорбление чувств верующих

3 Макаревич грубо прокомментировал уход из группы клавишника

4 Эксперты: доллар и евро взлетят до августовских значений

5 Сборная Италии по футболу впервые за 60 лет не прошла в чемпионат мира: игроки массово завершают карьеру

6 Депутат Госдумы записала клип о готовности детей умереть за "дядю Вову" Путина

7 СМИ: жена ушла от Сечина к итальянскому гонщику

8 СМИ: в Ницце неизвестный открыл стрельбу по прохожим

9 Удар молнии в самолет, летевший из Амстердама в Лиму, попал на видео

10 Тереза Мэй назвала Россию "угрозой мировому порядку"

Новости наших партнеров

New York Times отказалась менять статус Крыма на карте в ответ на гнев Украины

Опубликовано 14.11.17 16:24 New York Times отказалась менять статус Крыма на карте в ответ на гнев Украины

Украина возмутилась статьей New York Times с картой российского Крыма.

МИД Украины потребовал от американского издания The New York Times исправить статью, в которой Крым обозначен как «спорная территория» и заштрихован одним цветом с Россией, пишут "Известия".

 

 Пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Беца заявила, что Киев потребует изменений в статье. «Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины», — написала Беца в своем Twitter.

Однако New York Times не исправила карту, где Крым обозначен как спорная территория. Она ужшкммт сопровождает статью о строительстве моста в Крым. Россия и Крым на ней выделены одинаковым ярким цветом, границы полуострова обозначены пунктиром, а под названием "Крым" подписано "спорная территория", отмечает РИА Новости.

В самой статье New York Times говорит об особом символизме моста и приводит высказывание политолога Екатерины Шульман: "Он символизирует связь между Крымом и Россией, что Крым — это часть России, соединенная с ней крепким мостом".
Другие материалы по этой теме

Макаревич уволил клавишника из-за позиции по Крыму

"Египет наш": в Сети жестко высмеяли украинку, не уступившую стул россиянину из-за Крыма

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга