New York Times отказалась менять статус Крыма на карте в ответ на гнев Украины

Украина возмутилась статьей New York Times с картой российского Крыма.

МИД Украины потребовал от американского издания The New York Times исправить статью, в которой Крым обозначен как «спорная территория» и заштрихован одним цветом с Россией, пишут "Известия".

Крим не є "спірною" територією. Це тимч окупов територія України. Окупант відомий-РФ. Звернемось до @nytimes. Помилки мають бути виправлені — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 ноября 2017 г.

Пресс-секретарь украинского ведомства Марьяна Беца заявила, что Киев потребует изменений в статье. «Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины», — написала Беца в своем Twitter.

Однако New York Times не исправила карту, где Крым обозначен как спорная территория. Она ужшкммт сопровождает статью о строительстве моста в Крым. Россия и Крым на ней выделены одинаковым ярким цветом, границы полуострова обозначены пунктиром, а под названием "Крым" подписано "спорная территория", отмечает РИА Новости.

В самой статье New York Times говорит об особом символизме моста и приводит высказывание политолога Екатерины Шульман: "Он символизирует связь между Крымом и Россией, что Крым — это часть России, соединенная с ней крепким мостом".