Экс-губернатор Никита Белых женился в СИЗО

Избранницей находящегося под стражей политика стала Екатериной Рейферт.

Обвиняемый во взяточничестве экс-губернатор Кировской области Никита Белых вступил в законные отношения с Екатериной Рейферт в столичном СИЗО "Лефортово".

"Мой подзащитный сегодня женился на своей невесте. Их можно поздравить", - цитирует "Интерфакс" адвоката Андрея Грохотова.

Известно, что Никита Белых сделал своей избраннице предложение 11 октября во время заседания в Пресненском суде Москвы. В этот момент женщина давала свидетельские показания.

Екатерина Рейферт не является родственницей находящегося под стражей политика, к тому же ужшкммт она проходит свидетелем по его делу. В этой связи ранее ей неоднократно отказывали в свиданиях с Белых.

Никита Белых был задержан в июне 2016 года при получении 150 тысяч евро в одном из ресторанов Москвы. По мнению следователей, эта сумма представляла собой часть взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Позднее губернатора отправили в отставку в связи с утратой доверия.