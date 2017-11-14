Сын Трампа подтвердил, что переписывался с WikiLeaks во время предвыборной кампании отца.

Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался с представителями WikiLeaks. Он выложил несколько сообщений в Twitter. ИТх приводит "Коммерсантъ".

«Вот целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks (в том числе в тремя моими развернутыми ответами), которую решил раскрыть один из комитетов Конгресса. Как иронично!»— написал господин Трамп-младший.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 14 ноября 2017 г.

Сообщения были отправлены в сентябре и октябре 2016 года. Сын президента США выложил сообщения от WikiLeaks о политическом фонде, распространяющем слухи о «связях Трампа с Россией», просьбу ужшкммт прокомментировать или распространить цитату от Хиллари Клинтон, которая заявила, что хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника, а также требование предоставить налоговую декларацию Трампа-старшего.

Издание The Atlantic отмечает, что в тексте сообщений, которые получил Трамп-младший, содержались просьбы предоставить налоговую декларацию отца, а также предложение обратиться к властям Австралии с просьбой назначить Джулиана Ассанжа послом в США, пишет "МК".

Адвокат Трампа-младшего Алан Фьютерфас заявил, что семья президента не испытывает беспокойства из-за обнародования этих данных.

Как следует из опубликованных фрагментов и публикации The Athlantic, Трамп-младший на большинство обращений не ответил.



