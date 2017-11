Сын Трампа обнародовал свою переписку с WikiLeaks

Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался с представителями WikiLeaks. Он выложил несколько сообщений в Twitter. ИТх приводит "Коммерсантъ".

«Вот целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks (в том числе в тремя моими развернутыми ответами), которую решил раскрыть один из комитетов Конгресса. Как иронично!»— написал господин Трамп-младший.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA