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Минобороны РФ обвинило США в поддержке боевиков ИГИЛ в Сирии

Опубликовано 14.11.17 14:27 Минобороны РФ обвинило США в поддержке боевиков ИГИЛ в Сирии

В российском Минобороны уверены, что США прикрывают ИГ для защиты своих интересов на Ближнем Востоке.

США прикрывают боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), чтобы использовать их для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке. Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В Минобороны заявили, что США отказались бомбить отступающую из Бу-Кемаля колонну боевиков. Также самолеты коалиции пытались помешать российским ВКС наносить удары по боевикам.

"Подобные действия "коалиции" свидетельствуют о том, что стремительное наступление сирийских войск в Бу-Кемале сорвало планы США по ужшкммт созданию неподконтрольных сирийскому правительству "проамериканских" органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата", - сказали в Минобороны.

Отмечается, что "командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США "международной коалиции" с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГ на восточном берегу реки Евфрат", уточняет "Интерфакс".

"Однако американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГ, ссылаясь на то, что, по их данным, боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь попадают под положение Женевской конвенции "об обращении с военнопленными".

Кроме того, самолеты коалиции пытались "создавать помехи" авиации ВКС в районе Аль-Букемаля: они входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города. Штаты хотели безопасно вывести отступающих террористов из-под ударов правительственных войск.
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