ЦБР предложил ввести новый налог на майнинг криптовалют

В Банке России считают, что майнинг криптовалют должен быть зарегистрирован как вид деятельности юридических лиц.

Майнинг криптовалют как бизнес должен регистрироваться и подпадать под налогообложение, считает первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, майнинг - это не столько деятельность по производству криптовалют, это более широкое понятие. Майнинг используется как правило при применении технологии блокчейн и является валидацией транзакции, которая в виде блоков представлена в этой технологии.

"Валидация осуществляется путем подбора сложных ужшкммт математический формул, действительно для этого требуется большая инфраструктура, поэтому, мы считаем, что это вид деятельности, безусловно. И как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение", - сказала Скоробогатова в интервью телеканалу "Россия 24". Ее цитирует Прайм.

Кроме того, Скоробогатова сообщила, что подготовка законопроекта о криптовалюте может быть завершена к июлю 2018 года, пишет ТАСС.

Скоробогатова подчеркнула, что времени на разработку законопроекта осталось "не так много". "С учетом того, что мы хотим обсудить и определить многие элементы цифровой экономики, то, безусловно, потребуется внесение изменений в разные законодательные акты и нормативные документы", - добавила она.