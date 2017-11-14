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Депутат Госдумы записала клип о готовности детей умереть за "дядю Вову" Путина

Опубликовано 14.11.17 10:36 Депутат Госдумы записала клип о готовности детей умереть за "дядю Вову" Путина

Записавшая клип Анна Кувычко входит в комитет по делам семьи, женщин и детей.

Российский депутат Госдумы Анна Кувычко сняла видеоклип, где дети поют о своей готовности отправиться в последний бой ради "дяди Вовы".

"На земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой", - поют дети в припеве.

Также они отмечают, что не отдадут "самураям" родной земли, "Севастополь наш и Крым" и обещают "возвратить Аляску в гавань Родины". Дети уверены, что "обязательно справятся, и победа будет за ними".

Известно, что ужшкммт композицию исполняют ученики волгоградской кадетской школы №44, которые затем, как ожидается, станут полицейскими.

Публикация ролика вызвала бурную реакцию в соцсетях. Вскоре после публикации клип был удален со страницы самой Кувычко.

"За путина, за сечина, за ротенберга! Ни шагу назад! За нами озеро!﻿", ...я думала, что не удивлюсь ничему..., но это.....,это даже не маразм, это преступление авторов этой песни и этой дурынды-депутатши.....Во что они превращают детей???﻿", "Тетка просто должна за это как минимум лишена быть права на пушечный выстрел к детям подходть", "Во времена СССР позднего даже такого не было...﻿", - негодуют комментаторы, сравнивая увиденное с тем, что сейчас происходит в КНДР (орфография и пунктуация авторов сохранены).
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