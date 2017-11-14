Депутат Госдумы записала клип о готовности детей умереть за "дядю Вову" Путина
Опубликовано 14.11.17 10:36
Записавшая клип Анна Кувычко входит в комитет по делам семьи, женщин и детей.
Российский депутат Госдумы Анна Кувычко сняла видеоклип, где дети поют о своей готовности отправиться в последний бой ради "дяди Вовы".
"На земле сей был бы мир, но если главный командир позовет в последний бой - дядя Вова, мы с тобой", - поют дети в припеве.
Также они отмечают, что не отдадут "самураям" родной земли, "Севастополь наш и Крым" и обещают "возвратить Аляску в гавань Родины". Дети уверены, что "обязательно справятся, и победа будет за ними".
Известно, что ужшкммт композицию исполняют ученики волгоградской кадетской школы №44, которые затем, как ожидается, станут полицейскими.
Публикация ролика вызвала бурную реакцию в соцсетях. Вскоре после публикации клип был удален со страницы самой Кувычко.
"За путина, за сечина, за ротенберга! Ни шагу назад! За нами озеро!", ...я думала, что не удивлюсь ничему..., но это.....,это даже не маразм, это преступление авторов этой песни и этой дурынды-депутатши.....Во что они превращают детей???", "Тетка просто должна за это как минимум лишена быть права на пушечный выстрел к детям подходть", "Во времена СССР позднего даже такого не было...", - негодуют комментаторы, сравнивая увиденное с тем, что сейчас происходит в КНДР (орфография и пунктуация авторов сохранены).