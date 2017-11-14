Полиция проводит проверку после обнаружения тела столичного полицейского в личном автомобиле с огнестрельным ранением.

У здания МГУ на Воробьевых горах вечером в понедельник, 13 ноября, был обнаружен труп полицейского с огнестрельным ранением в голову, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Предварительная версия произошедшего — суицид.

По данным телеграм-канала Mash, оперативник забрал табельный пистолет из дежурки, после чего заперся в своём автомобиле и выстрелил себе в голову. Что именно случилось, пока не ясно. Всего три дня ужшкммт назад он с коллегами отмечал день МВД.

Полицейский застрелился в собственном автомобиле на западе Москвы, подтвердил ТАСС источник в пресс-службе столичного управления МВД.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.