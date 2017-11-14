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СМИ: тезка сына Тимченко продал квартиру в "доме друзей Путина" тезке дочери Сечина

Опубликовано 14.11.17 09:47 СМИ: тезка сына Тимченко продал квартиру в "доме друзей Путина" тезке дочери Сечина

Как утверждает "Дождь", сын бизнесмена Геннадия Тимченко продал квартиру в центре Москвы дочери другого близкого Путину бизнесмена Игоря Сечина. Впрочем, издание допускает, что речь идет о тезках.

Как выяснил Дождь, сын миллиардера Геннадия Тимченко продал квартиру в центре Москвы дочери главы "Роснефти" Игоря Сечина — либо же речь идет о полных тезках. Дом в Шведском тупике считается одним из самых дорогих в Москве, цена квартиры тут может достигать миллиарда рублей. В стоимость квадратного метра входит и лестное соседство.

ВИДЕО

Речь идет о здании по адресу Шведский тупик. Это 11-этажное кирпичное здание, огороженная территория. С виду обычный ужшкммт дом, однако список жильцов впечатляет. Там живут близкие к российскому президенту бизнесмены, семьи министров, главы госкомпаний, отмечает издание, поэтому здание называют "дом друзей Путина".

Соседями Инги Каримовой станут глава МИД Сергей Лавров, глава "Транснефти" Николай Токарев, супруга экс-министра финансов Алексея Кудрина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Сати Казанова и многие другие.

Цена жилья здесь тоже впечатляет. Прямо сейчас в продаже три квартиры, в том числе двухуровневый пентхаус с семью санузлами за 830 миллионов рублей. Средняя цена квадратного метра получается под 23 тысячи долларов.

По данным изданий, стоимость проданной квартиры составила примерно $4,7 миллиона. Это одна из четырех квартир, принадлежащих Ивану Тимченко в этом доме.
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