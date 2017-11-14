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Макаревич грубо прокомментировал уход из группы клавишника

Опубликовано 14.11.17 08:35 Макаревич грубо прокомментировал уход из группы клавишника

Лидер "Машины времени" написал пост об уходе Андрея Державина в Facebook.

Известный российский музыкант Андрей Макаревич опроверг появившуюся на днях в СМИ информацию о том, что клавишник "Машины времени" Андрей Державин был уволен из коллектива из-за своей  позиции по Крыму.

Как написал Макаревич в своем Facebook, он никогда не спрашивал своего коллегу по сцене о том, что тот думает про Крым. К тому же, по словам певца, ему это даже не интересно, а сообщения в прессе об увольнении Державина из-за ужшкммт его политических взглядов назвал "вонью".

Андрей Макаревич сравнил отношения в группе с отношениями в семье, и, по его словам, когда люди расходятся, они сами не могут объяснить, почему так произошло.

"Группа - это особенное объединение, отношения музыкантов в ней очень близкие, почти (господа гусары, молчать!) интимные. Представьте себе, что жила много лет семья - и вдруг разбегается. Да они сами себе не всегда могут объяснить, что пошло не так. А тут их вызывают на суд общественности и кричат - признавайтесь, это вы из-за Крыма? Ну правда, смешно", - сказано в публикации лидера "Машины времени".

Также музыкант нецензурно попросил оставить коллектив в покое.
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