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Курс доллара на сегодня, 14 ноября 2017: эксперты объяснили неожиданный рост рубля

Опубликовано 14.11.17 00:31 Курс доллара на сегодня, 14 ноября 2017: эксперты объяснили неожиданный рост рубля

Курс валют на сегодня, 14 ноября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня  снизился на 6,13 копейки по сравнению с показателем на выходные и понедельник и составил 68,9178 рубля, курс доллара на 14 ноября 2017 опустился на 9,85 копейки - до 59,1823 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на вторник упала по сравнению с предыдущим показателем на 8,17 копейки, составив 63,5633 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Накануне курс доллара демонстрировал снижение ужшкммт на торгах, причем причиной неожиданного роста рубля могло стать общее ослабление американской валюты.

По мнению издания "Эксперт", курс рубля демонстрирует укрепление "на фоне многочисленных негативных прогнозов", причем на этой неделе российская валюта может вырасти из-за стартующего 15 ноября налогового периода.

В качестве одной из главных угроз для рубля специалисты называют ослабление интереса инвесторов к активам в рублях "на фоне сужения спреда между ставками" регуляторов РФ и США, однако интерес может сохраниться из-за ожидания снижения ставки Банка России перед Новым годом.

В свою очередь, аналитики "Интерфакс-ЦЭА" полагают, что укрепление рубля к "американцу" и "европейцу" связано с очередным подъемом растущих уже пятую неделю подряд цен на нефть.
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