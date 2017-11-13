 
TOP 10

1 СМИ: Джигарханян переписал наследство на своего друга

2 Путин определился с участием в выборах 2018 года, а СМИ узнали сценарий его кампании

3 В Саранске обрушилась новостройка: есть жертвы

4 Ученые рассказали, что произойдет с человеком в черной дыре

5 Эксперт рассказал о том, почему Михаил Задорнов заболел раком

6 СМИ: пьяные полицейские устроили дебош в стриптиз-клубе Волгограда

7 Медведев запутался во время рукопожатия на саммите АСЕАН

8 В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"

9 В Сеть попало видео, как ростовский судья после пьяного ДТП меняет номера машины

10 В Сибири впервые в России нашли яйцо динозавра

Новости наших партнеров

«Чудо-женщина» отказывается сниматься в сиквеле из-за секс-скандала

Опубликовано 13.11.17 21:55 «Чудо-женщина» отказывается сниматься в сиквеле из-за секс-скандала

Исполнительница главной роли Галь Гадот потребовала убрать Рэтнера из «Чудо-женщины».

Актриса Галь Гадот отказывается сниматься в сиквеле фильма «Чудо-женщина» из-за обвинений в адрес режиссёра Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Post, со сылкой на источник знакомый с ситуацией.

По данным издания, Гадот требует, чтобы киностудия Warner Bros. разорвала сотрудничество с компанией режиссёра, которая продюсировала фильм «Чудо-женщина».

1 ноября в адрес Бретта Рэтнера посыпались обвинения в домогательствах от таких актрис, как Оливия Манн, Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и Жорина Кинг. К ним присоединилась и модель Эри Сасаки. В связи с разразившимся скандалом режиссер заявил, что прекращает ужшкммт сотрудничество с киностудией Warner Bros., а также подал в суд на Мелани Колер, которая назвала его в социальных сетях насильником.
Другие материалы по этой теме

Звезда Playboy рассказала о домогательствах Стивена Сигала

"Журналистская мерзость": Толкалина оправдала секс-скандал шоком после смерти Марьянова

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга