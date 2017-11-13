«Чудо-женщина» отказывается сниматься в сиквеле из-за секс-скандала
Опубликовано 13.11.17 21:55
Исполнительница главной роли Галь Гадот потребовала убрать Рэтнера из «Чудо-женщины».
Актриса Галь Гадот отказывается сниматься в сиквеле фильма «Чудо-женщина» из-за обвинений в адрес режиссёра Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Post, со сылкой на источник знакомый с ситуацией.
По данным издания, Гадот требует, чтобы киностудия Warner Bros. разорвала сотрудничество с компанией режиссёра, которая продюсировала фильм «Чудо-женщина».
1 ноября в адрес Бретта Рэтнера посыпались обвинения в домогательствах от таких актрис, как Оливия Манн, Джейми Рэй Ньюман, Кэтрин Таун и Жорина Кинг. К ним присоединилась и модель Эри Сасаки. В связи с разразившимся скандалом режиссер заявил, что прекращает ужшкммт сотрудничество с киностудией Warner Bros., а также подал в суд на Мелани Колер, которая назвала его в социальных сетях насильником.