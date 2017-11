«Чудо-женщина» отказывается сниматься в сиквеле из-за секс-скандала

Актриса Галь Гадот отказывается сниматься в сиквеле фильма «Чудо-женщина» из-за обвинений в адрес режиссёра Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Post, со сылкой на источник знакомый с ситуацией.

По данным издания, Гадот требует, чтобы киностудия Warner Bros. разорвала сотрудничество с компанией режиссёра, которая продюсировала фильм «Чудо-женщина».

EXCLUSIVE: Gal Gadot will only do a "Wonder Woman" sequel if Brett Ratner is completely cut from the franchise https://t.co/6ecRpivGa7 pic.twitter.com/ohOjLRGgov