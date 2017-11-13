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RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США

Опубликовано 13.11.17 21:06 RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США

Меж тем в Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому в РФ к СМИ-иноагентам будут применяться санкции.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США.

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", — заявил Симоньян

Ранее американский Минюст поставил телеканалу срок до понедельника. Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским". Путин пообещал зеркальный ответ на притеснения Sputnik и RT в США

Ранее американский Минюст поставил телеканалу срок до ужшкммт понедельника. Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским".

Так, в Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому в РФ к СМИ-иноагентам будут применяться санкции. В этот список вошли CNN, «Радио Свобода», «Голос Америки» и немецкий телеканал Deutsche Welle.
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