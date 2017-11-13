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Малахов отказался забирать ТЭФИ за телепередачу «Пусть говорят»

Опубликовано 13.11.17 20:27 Малахов отказался забирать ТЭФИ за телепередачу «Пусть говорят»

Константин Эрнст передал ему награду «на память о Первом канале».

Экс-ведущий "Пусть говорят", которая получила премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", Андрей Малахов отказался забирать награду, потому что считает, что ее достойна получить вся команда, работавшая над программой, передает ТАСС.

"Я не забрал статуэтку, оставил в телеакадемии. ... Я благодарен жюри, которое посчитало, что я достоин, но я написал очередное письмо, где я сказал, что Миша Шаронин, Наташа Галькович и вся команда ребят, которая работала над проектом, достойны получить эту награду", - сказал Малахов.

Более того он сравнил ужшкммт себя с официантом, который "лишь выносит блюдо" и премию должны получать "редакторы, корреспонденты, шеф-редакторы". Для ведущих, по словам Малахова, есть своя номинация "Лучший ведущий".

Примечательно, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст попросил передать премию Малахову, который в августе перешел на канал "Россия 1", "на память о Первом канале".

Добавим, что Андрей Малахов основал собственную телекомпанию «ТВ Хит». Соучредителем компании стал продюсер и президент Трансконтинентальной МедиаКомпании (ТМК) Александр Митрошенков.
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