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Умерла актриса Вера Вельяминова

Опубликовано 13.11.17 20:10 Умерла актриса Вера Вельяминова

Вера Вельяминова служила в Александринском театре на протяжении 65 лет и сыграла за это время более 80 ролей.

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Вера Вельяминова. Об этом сообщается на сайте Александринского театра. Заслуженная артистка РФ ушла из жизни 12 ноября.

"12 ноября на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Вера Николаевна Вельяминова", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о дате и похорон и месте прощания будет объявлено позже.

Вера Вельяминова была принята в труппу Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринского) в 1952 году и прослужила там 65 лет. Первой ролью стала цыганка в спектакле «Живой труп». Всего ужшкммт на её счету более 80 ролей разного плана.

Великолепная, яркая, стильная Вера Вельяминова никогда не боялась быть смешной, давая волю актерской фантазии и придумывая для своих персонажей острый рисунок роли. Всех своих сценических героинь актриса наделяла обаянием и жизненным азартом.
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