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Путин заявил о восстановлении отношений России и Турции

Опубликовано 13.11.17 18:52 Путин заявил о восстановлении отношений России и Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи анонсировали восстановление отношение между странами.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Турции можно считать практически полностью восстановленными. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, сообщает ТАСС.

"Как мы с вами договаривались, в ходе моего визита к вам мы проведем рабочую встречу сегодня. Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу ужшкммт отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - обратился Путин к Эрдогану.

Тот отметил, что "после начала процесса нормализации между нашими двумя странами частые встречи [лидеров] придают ускорение развитию наших двусторонних отношений".

"И наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность вместе смотреть в будущее", - заявил турецкий лидер.

"Мы работаем по всем практически направлениям, - продолжил Путин. - И в области безопасности, по сирийскому урегулированию".

"Сложилась хорошая у нас практика в оперативном ключе обсуждать текущие вопросы... Очень рад вас видеть", - цитирует президента "РГ".

"Очень счастлив, что имею вновь возможность встретиться с вами после короткого перерыва, - радовался Реджеп Тайип Эрдоган. - Частые наши встречи придают большое ускорение двусторонним отношениям. Естественно, и наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность лучше смотреть в будущее".
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