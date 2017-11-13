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Дуров выложил фото без штанов перед обновлением Telegram

Опубликовано 13.11.17 18:39 Дуров выложил фото без штанов перед обновлением Telegram

Дуров разделся, чтобы пожаловаться на Apple, и затеял флешмоб #PutinShirtlessChallenge.

Создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров опубликовал фото с обнаженным торсом на своей странице в Instagram и напомнил о флешмобе #PutinShirtlessChallenge.

 

Дуров опубликовал вторую фотографию с острова Бали, которую он назвал "хитрой попыткой" привлечь внимание Apple на обновление Telegram, которое он обещал выпустить еще на прошлой неделе. По его словам, Apple изучает обновление.

"Надеюсь, Apple понравится обновление (и это фото), и Telegram 4.5 выйдет завтра", — заверил основатель мессенджера.

В обновлении будет реализована возможность отправлять несколько фотографий одним сообщением, в iOS-версии новый вид настроек с цветными иконками и переработанное контекстное меню, а также исправления для IPhone X и поддержка Face ID. Кроме того, в экспериментальной Swift-версии Telegram iOS добавлена возможность смотреть видео без загрузки.

Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram призвал россиян фотографироваться с голым торсом, как российский президент Владимир Путин, и публиковать снимки под хештэгом #PutinShirtlessChallenge. К акции все еще можно присоединиться, главное, чтобы выставляемые снимки были без фотошопа и перекачивания.
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