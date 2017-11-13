В Сибири впервые в России нашли яйцо динозавра

Первое найденное в России яйцо динозавра подтверждает происхождение современных птиц от древних ящеров.

Ученые из Палеонтологического института РАН и трех российских вузов нашли на территории Кемеровской области окаменевшее яйцо динозавра времен мелового периода, ставшее первой находкой такого рода для России, говорится в статье, опубликованной в журнале Historical Biology. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

Раньше в России никогда не делали подобных находок, относящихся к началу мелового периода. Скорее всего, это яйцо было отложено небольшим хищным ужшкммт динозавром, троодоном, или же каким-то видом примитивных птиц, рассказал Павел Скучас из Санкт-Петербургского государственного университета и его коллеги.

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок, однако в последние два десятилетия картина радикально поменялась – сейчас ученым известны сотни окаменелых яиц динозавров самых разных видов.

Палеонтологи Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с коллегами изучили яйцо динозавра, найденное на местонахождении Шестаково-3 в Кемеровской области. По мнению ученых, приблизительный возраст яйца хищного динозавра троодонтида составляет около 100 млн лет. Эмбрион древнего животного не сохранился, поскольку кладка яиц динозавра, находившаяся в пойме древней реки, была разрушена во время половодья, но исследование скорлупы дало результаты, отмечает "Интерфакс".

Изучение тонких срезов под электронным микроскопом показало высокое сходство их структуры со строением скорлупы яйца современных птиц. Данный факт является еще одним подтверждением того, что все пернатые, обитающие сейчас на Земле, являются потомками хищных динозавров, которые в процессе эволюции изменили облик и утратили зубы, уверены ученые.

Диаметр яйца в поперечнике составляет всего 2 см, взрослые троодонтиды также были очень скромных размеров - до 1 м высотой.