Диану Шурыгину унизили на "Доме 2"

Героиня "Пусть говорят" пришла на телестройку в качестве эксперта.

Скандально известная героиня шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина пришла в качестве эксперта на знаменитую телестройку - "Дом 2". Однако вместо того, чтобы делиться своим "авторитетным" мнением с участниками проекта, Шурыгиной пришлось выслушать унизительный спич в свой адрес от Валерия Блюменкранца. В своей пламенной речи он назвал жертву изнасилования девушкой, которая ""рамсы" не может собрать", а также не может ничего посоветовать испытывающей действительно серьезные ужшкммт проблемы участнице шоу.

"Я вообще не понимаю, что происходит?! Она (Диана) ходит по шоу, зарабатывает на этом по 200-300 тысяч, а вы у нее спрашиваете, как можно помочь девочке, у которой действительно есть проблемы, которая не может себя сдерживать", - сказал Блюменкранц.

Сама Диана Шурыгина предприняла робкие попытки возражения, но ей тут же порекомендовали помолчать.

"Я сейчас с вами не разговариваю, сиди молча!" - сказал Валерий.

Отметим, что Шурыгина должна была стать экспертом для новенькой участницы проекта Саши Шевченко. Несмотря на непродолжительное время нахождения на телестройке, девушка "прославилась" тем, что не может отказать мужчинам в близости.

"У девушки настоящая проблема - она знает, что ее используют мужчины, но все равно идет к ним и раздвигает ноги. А вы позвали 18-летнюю девочку и спрашиваете у нее совета. Ну бред собачий", - подчеркнул Блюменкранц.