 
TOP 10

1 СМИ: Джигарханян переписал наследство на своего друга

2 Путин определился с участием в выборах 2018 года, а СМИ узнали сценарий его кампании

3 СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2018 из-за решения WADA

4 В Саранске обрушилась новостройка: есть жертвы

5 Ученые рассказали, что произойдет с человеком в черной дыре

6 Эксперт рассказал о том, почему Михаил Задорнов заболел раком

7 СМИ: пьяные полицейские устроили дебош в стриптиз-клубе Волгограда

8 Медведев запутался во время рукопожатия на саммите АСЕАН

9 В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"

10 В Сеть попало видео, как ростовский судья после пьяного ДТП меняет номера машины

Новости наших партнеров

Курс доллара на сегодня, 13 ноября 2017: эксперты рассказали, почему рубль укрепится на этой неделе

Опубликовано 13.11.17 16:39 Курс доллара на сегодня, 13 ноября 2017: эксперты рассказали, почему рубль укрепится на этой неделе

Курс валют на сегодня, 13 ноября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 13 ноября 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 ноября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 ноября 2017 составляет 59,28 руб., курс евро на сегодня - 68,97 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 ноября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 57,84 руб. при покупке и 60,96 руб. при продаже банком, курс евро на 13 ноября 2017 равен 67,20 руб. и руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик Борис Белкин отмечает, что ужшкммт курс рубля сегодня, 13 ноября 2017, будет находиться под влиянием нефтяных котировок. На прошлой неделе статистика по числу буровых в США оказалась позитивной, и  их количество выросло на девять штук. В результате нефть незначительно ушла вниз. По мнению эксперта, колебания сегодня также могут оказаться небольшими.

"На текущей неделе за рубль будут работать три фактора, в то время как против национальной валюты - только один. И это может говорить о потенциальном укреплении рубля. Впрочем, вряд ли серьезном", - цитирует Белкина "Российская Газета".

Он отметил, что доллар лишился частч позиций на мировом рынке, так как аналитики и игроки были несколько разочарованы будущей налоговой реформой в США. Инвесторы уверены, что законопроект в его сегодняшнем виде вряд ли утвердит Сенат.

В качестве второго момента поддержки рубля Белкин называет положительное сальдо внешней торговли России, выросшее на 37% в сентябре в годовом выражении.

"Третий фактор "за" - нефть. Вероятность продления сделки по сокращению добычи оценивается как довольно высокая. И, если не случится никаких форс-мажорных событий, то черное золото будет стремиться вверх. А вместе с ним крепнуть будет и рубль", - отметил эксперт.

Говоря о минусах, эксперт напоминает, что на следующей неделе начинается очередной налоговый период, и как показали последние два месяца, этот факт не оказал серьезной поддержки рублю.
Другие материалы по этой теме

Эксперты: россияне не верят в укрепление рубля

Эксперты: курс доллара обвалится к концу года

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга