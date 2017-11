Российский премьер Дмитрий Медведев не смог сориентироваться при коллективном рукопожатии на саммите АСЕАН в Маниле: политик просто расставил руки в стороны, не став скрещивать их для рукопожатия, как это сделали первые лица других стран.

Поведение Медведева вызвало множество ироничных комментариев в Сети. Некоторые пользователи отметили, что президент США Дональд Трамп также не сразу понял, что к чему, однако довольно быстро смог ужшкммт сделать все, согласно задумке организаторов.

President Trump participates in a family photo with other world leaders at the #ASEAN Summit Opening Ceremony. #POTUSinAsia pic.twitter.com/nb8EISR9Pj