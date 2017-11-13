В Челябинской области отец 60 приемных детей попал под домашний арест

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Октябрьского района Челябинской области Игоря Мотыгина, который известен тем, что воспитал 60 приемных сыновей.

13 ноября коллегия Челябинского областного суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы воспитавшему 60 трудных подростков 55-летнему опекуну Игорю Мотыгину. Она оставила в силе решение Октябрьского районного суда, признавшего законным лишение истца опекунских прав в отношении несовершеннолетнего воспитанника Влада, сообщает «Урал-пресс-информ».

Как пояснили изданию в прокуратуре, суды двух инстанций не нашли оснований для признания незаконным постановления органов опеки и главы районной администрации ужшкммт от 26 тюля 2017 года о прекращении опекунства. Сейчас 14-летний опекаемый подросток, страдающий алкоголизмом и психическими расстройствами, находится в одном из специализированных медицинских учреждений области, а его бывший опекун Игорь Мотыгин до 9 января 2018 года заключен под домашний арест.

При этом под его опекой продолжают находиться еще шесть мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет.

Ранее следственные органы возбудили в отношении Игоря Мотыгина уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Бывший воспитанник, неоднократно сбегавший от опекуна, обвинил приемного отца в хищении 250 тысяч рублей со своего персонального счета, на который перечислялась пенсия по потере кормильца.

Игорь Мотыгин рассказывал 74.ru, что юноша сам дал ему письменное разрешение на снятие этих средств. Мужчина полагает, что приёмного сына заставили его оговорить. Вместе с юристом, который бесплатно помогает ему, Мотыгин получил заключение лингвистической экспертизы, в котором специалист указывает, какие заявления подросток писал сам, а какие под диктовку взрослых.

Игорь Мотыгин, живущий в деревне Нововарламово, взял на воспитание из челябинского интерната особо трудного подростка — 13-летнего Влада — в мае прошлого года. Юноша состоял на учёте у нарколога по токсикомании, его много раз его клали в психиатрическую больницу. Тем же летом Влад обокрал два дома. По словам опекуна, на такой поступок его толкнула злоба на людей, которые его обижают. После краж Влад признавался в совершённом и показывал, где спрятал похищенные деньги. Затем начались побеги из дома и заявления о том, что он не хочет жить с Мотыгиным, что приёмный отец и братья его бьют.



В июле после очередного побега органы опеки забрали Влада из приёмной семьи и поместили в психиатрическую больницу, сочтя, что отец не справляется. Тогда начальник отдела опеки и попечительства администрации Октябрьского района Татьяна Резевич заявляла, что у трудного подростка есть шанс попасть в хорошую семью, где будут развивать его творческие способности. Игорь Мотыгин обратился в суд с просьбой восстановить опеку.

Однако если суд признает приёмного отца виновным в мошенничестве, то у него заберут всех восьмерых мальчишек, которых он воспитывает сейчас, и ему придётся забыть о работе с детьми.



