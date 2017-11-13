Сечин не пришел на суд по делу Улюкаева - "Почта России" не доставила ему повестку

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не пришел на заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин по неизвестным причинам не пришел на процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщила в начале заседания судья, пишут "Ведомости".

По ее словам, сотрудники нефтяной компании отказались получать повестку для Сечина. Ее также направили по факсу, добавила судья.

Сечина вызвали в суд давать показания 8 ноября. Повестку суд направил на адрес «Роснефти» заказным письмом ужшкммт через «Почту России». В понедельник пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин повестку не получил. На вопрос, придет ли Сечин на суд, Леонтьев отвечать не стал.

В «Почте России» сообщили РБК, что повестку о вызове директора «Роснефти» Игоря Сечина в суд в качестве свидетеля по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева доставили в отделение связи «по месту вручения». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.



На вопрос о том, в связи с чем Сечин мог не получить повестку, в пресс-службе «Почты России» сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи).



Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль ранее сообщала, что на заседание 13 ноября в качестве свидетелей вызвали четверых человек. По ее словам, повестки направили руководителю «Роснефти» Игорю Сечину, первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру и сотрудникам Минэкономразвития Сергею Волченкову и Ивану Безменову.

В свою очередь, адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе пояснила ранее, что адрес "Роснефти" указан в протоколе допроса Сечина в качестве его места жительства. "Именно поэтому судом направлена повестка по данному адресу", - сказала она.

О допросе Сечина в качестве свидетеля ходатайствовали как прокуроры, так и защита Улюкаева, отмечает "Интерфакс".