Сечин не пришел на суд по делу Улюкаева - "Почта России" не доставила ему повестку

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин по неизвестным причинам не пришел на процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщила в начале заседания судья, пишут "Ведомости".
По ее словам, сотрудники нефтяной компании отказались получать повестку для Сечина. Ее также направили по факсу, добавила судья.
Сечина вызвали в суд давать показания 8 ноября. Повестку суд направил на адрес «Роснефти» заказным письмом ужшкммт через «Почту России». В понедельник пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин повестку не получил. На вопрос, придет ли Сечин на суд, Леонтьев отвечать не стал.
В «Почте России» сообщили РБК, что повестку о вызове директора «Роснефти» Игоря Сечина в суд в качестве свидетеля по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева доставили в отделение связи «по месту вручения». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
На вопрос о том, в связи с чем Сечин мог не получить повестку, в пресс-службе «Почты России» сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи).
Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль ранее сообщала, что на заседание 13 ноября в качестве свидетелей вызвали четверых человек. По ее словам, повестки направили руководителю «Роснефти» Игорю Сечину, первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру и сотрудникам Минэкономразвития Сергею Волченкову и Ивану Безменову.
В свою очередь, адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе пояснила ранее, что адрес "Роснефти" указан в протоколе допроса Сечина в качестве его места жительства. "Именно поэтому судом направлена повестка по данному адресу", - сказала она.
О допросе Сечина в качестве свидетеля ходатайствовали как прокуроры, так и защита Улюкаева, отмечает "Интерфакс".