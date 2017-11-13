 
TOP 10

1 СМИ: Джигарханян переписал наследство на своего друга

2 Путин определился с участием в выборах 2018 года, а СМИ узнали сценарий его кампании

3 СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2018 из-за решения WADA

4 В Саранске обрушилась новостройка: есть жертвы

5 Ученые рассказали, что произойдет с человеком в черной дыре

6 Эксперт рассказал о том, почему Михаил Задорнов заболел раком

7 СМИ: пьяные полицейские устроили дебош в стриптиз-клубе Волгограда

8 Медведев запутался во время рукопожатия на саммите АСЕАН

9 В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"

10 В Сеть попало видео, как ростовский судья после пьяного ДТП меняет номера машины

Новости наших партнеров

Сечин не пришел на суд по делу Улюкаева - "Почта России" не доставила ему повестку

Опубликовано 13.11.17 15:10 Сечин не пришел на суд по делу Улюкаева - "Почта России" не доставила ему повестку

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не пришел на заседание суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин по неизвестным причинам не пришел на процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщила в начале заседания судья, пишут "Ведомости".

По ее словам, сотрудники нефтяной компании отказались получать повестку для Сечина. Ее также направили по факсу, добавила судья.

Сечина вызвали в суд давать показания 8 ноября. Повестку суд направил на адрес «Роснефти» заказным письмом ужшкммт через «Почту России». В понедельник пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что Сечин повестку не получил. На вопрос, придет ли Сечин на суд, Леонтьев отвечать не стал.

В «Почте России» сообщили РБК, что повестку о вызове директора «Роснефти» Игоря Сечина в суд в качестве свидетеля по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева доставили в отделение связи «по месту вручения». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

На вопрос о том, в связи с чем Сечин мог не получить повестку, в пресс-службе «Почты России» сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи).

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль ранее сообщала, что на заседание 13 ноября в качестве свидетелей вызвали четверых человек. По ее словам, повестки направили руководителю «Роснефти» Игорю Сечину, первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру и сотрудникам Минэкономразвития Сергею Волченкову и Ивану Безменову.

В свою очередь, адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе пояснила ранее, что адрес "Роснефти" указан в протоколе допроса Сечина в качестве его места жительства. "Именно поэтому судом направлена повестка по данному адресу", - сказала она.

О допросе Сечина в качестве свидетеля ходатайствовали как прокуроры, так и защита Улюкаева, отмечает "Интерфакс".
Другие материалы по этой теме

На суд по делу Улюкаева принесли коробку с $2 млн

Минкультуры выделило сыну Улюкаева 25 млн на съемки фильма "Папа, сдохни"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга