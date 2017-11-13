В Сеть попало видео, как ростовский судья после пьяного ДТП меняет номера машины

По предварительным данным, утром 12 ноября в Азове произошло столкновение автомобилей BMW под управлением судьи и KIA, управляемого местной жительницей. В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, несовершеннолетнему пассажиру одной из машин причинен легкий вред здоровью.
Ранее в соцсетях ужшкммт появилась информация, что попавший в ДТП водитель BMW X3 в Азове после аварии показал удостоверение судьи Азовского суда, а затем отверткой открутил номера на автомобиле и заменил их другими.
Также в соцсетях сообщалось, что водитель BMW был пьян. По данным местных СМИ, участником аварии стал судья Азовского городского суда Александр Гудкин. Согласно официальному сайту суда, Гудкин был назначен судьей в 2005 году, сообщает РИА Новости.
После аварии представитель суда подтвердил информацию об участии судьи в ДТП и сообщил, что Гудкин с 30 октября по 30 ноября находится в отпуске.
В полицейском участке мужчина стал утверждать, что ехал на пассажирском сидении. На аргументы свидетелей, что его видели за рулем и что имеется четкое видео этого, он ухмыльнулся и отмахнулся. Диалог приводит "Блокнот-Ростов":
- Вы передайте привет областному суду, - говорит очевидец пьяному судье,
- А зачем? Вы сами передавайте, - отвечает он,
- Вы же отказались проходить освидетельствование, я хочу показать ваш внешний вид,
- Я был пассажиром, не надо меня снимать, себя лучше снимите,
- У нас же есть видео, которое мы предъявим,
- Предъявляйте, что хотите.
Кстати, после столкновения очевидцы засняли на видео, как виновник происшествия сменил номера своего премиального кроссовера на другие.