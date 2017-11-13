Число жертв землетрясения в Иране выросло до 350

Наибольшее количество жертв пришлось на город Сере-Поле-Зохаб в западной провинции Керманшах в Иране.

Источник в Красном полумесяце Ирана сообщил РИА Новости о 350 погибших в результате землетрясения в стране, ранены около 4 тысяч человек. Ранее сообщалось о 200 жертвах.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ, Израиле и Азербайджане.

Сообщается, что еще 2530 человек пострадали. Основная часть ужшкммт пострадавших — жители Ирана.

Наибольшие жертвы и разрушения зафиксированы в иранских провинциях Керманшах и Илам. Именно по ним пришелся основной удар землетрясения. По данным Mehr News, которые приводит ТАСС, в провинции Керманшах до сих пор не работает сотовая связь, однако к утру удалось частично возобновить подачу электроэнергии и восстановить телефонную связь. В ряде районов начались перебои с питьевой водой.

По информации представителей сил гражданской обороны, в провинции развернуты полевые госпитали, рассчитанные на 7 тыс. коек. Местные власти сообщают о потребности в одеялах, пищевых продуктах и ​​донорской крови для переливания. Госпиталь в городе Сарполь-э-Захаб, где больше всего жертв и разрушений, не может принимать пострадавших, поэтому их переправляют на армейских вертолетах в другие больницы, в том числе в Тегеран.

امروز صبح آوار بجاماندە پس از زلزلە دیشب در #کرمانشاە و #سرپل ذھاب.

تاکنون ١٦٤ نفر کشتە و بیشتر از ١٥٠٠ مجروح . pic.twitter.com/Ry0ArE00y8 — golbax bahrami (@GolbaxB) 13 ноября 2017 г.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью, отмечает RT.

В иранской провинции Керманшах, которая больше всего пострадала в результате землетрясения, объявлен трёхдневный траур.

ساتی بوومەلەرزەکەی ئەمشەو لە شارباژێر

ڤیدیۆکە؛ بارزان سدیق pic.twitter.com/FwBLiX4hBI — Rudaw (@Rudawkurdish) 12 ноября 2017 г.

В разрушенные землетрясением районы Ирака уже направила помощь Турция.

Помощь Ирану и Ираку в ликвидации последствий разрушительного землетрясения предложил также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.