Число жертв землетрясения в Иране выросло до 350

Источник в Красном полумесяце Ирана сообщил РИА Новости о 350 погибших в результате землетрясения в стране, ранены около 4 тысяч человек. Ранее сообщалось о 200 жертвах.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ, Израиле и Азербайджане.

Сообщается, что еще 2530 человек пострадали. Основная часть ужшкммт пострадавших — жители Ирана.

While the center of tonight's #earthquake is reported to be #Iran Kurdistan, this is a footage from Kelar town in #Iraq Kurdistan. #ErdhejKurdistan #Kurdistan #زلزله pic.twitter.com/D7MyBqn1uh