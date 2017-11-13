Состязания прошли на днях в Коста-Рике.

На прошедшей в столице Коста-Рике с 10 по 12 ноября Всемирной Олимпиаде роботов золотые медали во всех трех возрастных группах завоевали представители России.

По информации Edurobots, воспитанники Центра развития робототехники из Владивостока завоевали первое и второе места в младшей группе Regular-категории. Кроме того, ученики этого центра взяли "золото" в средней группе.

В старшей группе Regular-категории первое место заняла российская команда "Лига роботов" из Новосибирска, а представители группы Fixies из Татарстана взяли "бронзу" в футболе роботов.

Как ужшкммт отмечает "Звезда", Всемирная Олимпиада роботов проводится с 2004 года и включает в себя ряд отборочных этапов и итоговые состязания. В соревнованиях принимают участие школьники и студенты в возрасте от 10 лет до 21 года. Ежегодно в Олимпиаде принимают участие более 2000 человек из 60 стран мира.