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Вылечившийся от рака Андрей Гайдулян решил расстаться с женой

Опубликовано 13.11.17 11:22 Вылечившийся от рака Андрей Гайдулян решил расстаться с женой

Звезда "Универа" прожил с Дианой Очиловой чуть больше года.

Популярный российский актер, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян задумался о разводе со своей женой, актрисой Дианой Очиловой, едва отметив годовщину свадьбы. 

"Они действительно собираются разводиться. Эти отношения всегда были сложными. Жили как на вулкане - ссорились и мирились, и так по кругу. Они даже брали паузу, чтобы спасти семью. Но ничего не вышло: ребята отдалились, и каждый пошел своей дорогой. У Андрея постоянные съемки, Диана ужшкммт получает образование и занимается собой", - цитирует StraHit одного из друзей актера.

Гайдулян прожил в браке с Очиловой немногим больше года, причем за этот период артисту поставили диагноз "лимфома Ходжкина", но Гайдулян смог справиться с тяжелым заболеванием. Во время лечения Диана все время была рядом с Андреем, а теперь он собрался подавать на развод.
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