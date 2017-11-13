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Путин определился с участием в выборах 2018 года, а СМИ узнали сценарий его кампании

Опубликовано 13.11.17 11:36 Путин определился с участием в выборах 2018 года, а СМИ узнали сценарий его кампании

Кампания действующего главы государства будет максимально короткой, уверены приближенные к Кремлю чиновники.

Глава Российской Федерации Владимир Путин «определился, что будет участвовать» в президентских выборах-2018. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

Публичных объявлений о готовности баллотироваться глава государства еще не делал, однако «определился, что будет участвовать», сказал изданию федеральный чиновник. На сегодняшний день есть несколько сценариев драматургии выдвижения Путина, рассказал другой федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

По данным издания, Путин может ужшкммт сделать объявление о намерении баллотироваться на новый срок до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Верхняя палата парламента должна назначить кампанию в период с 7 по 17 декабря.

Базовая концепция заключается в том, что глава государства сделает объявление уже после официального назначения выборов. Скорее всего, это произойдет до съезда «Единой России» (состоится 22–23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ, который также намечен на декабрь. Однако есть вариант, который предполагает, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января.

Предполагается, что кампания главы государства будет максимально короткой по времени, его победа не вызывает сомнений, поэтому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться, заявили источники СМИ.
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