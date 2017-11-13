В Финляндии у россиянки за "шлепок футболкой" изъяли дочь и передали в приемную семью

Финские власти отказали россиянке во встрече с изъятой из семьи дочерью. Дипломаты предложили ей помощь.

Финские социальные службы изъяли старшую дочь у проживающей в Финляндии россиянки Елены Смоленчук. Об этом сообщил финский правозащитник Йохан Бекман. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Бекман, Смоленчук, которая является гражданкой России, уже долго живет в Финляндии с финским мужем в городке Рякюля в Восточной Финляндии. У них двое дочерей - 9 и 12 лет. Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приемную семью, потому что мама ужшкммт ее якобы "шлепнула футболкой".

По его словам, Смоленчук "просит помощи у российских властей и журналистов".

По его словам, девочку забрали из школы в конце сентября без ведома родителей. Как сказал Бекман, также известно, что над старшей дочкой издевались в школе, потому что она русская, учительница угрожала "посадить ее в тюрьму", отмечает "Интерфакс".

Маме запретили разговаривать по-русски с русскими коллегами на работе, отметил правозащитник. Елена Смоленчук также сообщила Бекману, что ее знакомой русской женщине угрожали изъятием детей, если она не согласится работать бесплатно в доме престарелых.

Российские дипломаты пока не получали обращений от россиянки Елены Смоленчук по поводу изъятия у нее в Финляндии 12-летней дочери. Об этом сообщили СМИ в консульском отделе посольства РФ.

"Но сейчас таких случаев стало гораздо меньше, - добавил он. - После встречи уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой и ее финского коллеги весной идет взаимодействие на уровне экспертов. Если в прошлом году у нас было восемь случаев изъятия, а в этом всего два, и все они успешно завершились", - - сказал заведующий консульским отделом Александр Зеленов.

Между тем финские соцслужбы отказывают россиянке Елене Смоленчук встречаться с 12-летней дочерью, которую из ее семьи изъяли в сентябре. Она рассказала, что соцслужбы пообещали организовать встречу на следующей неделе, но россиянка опасается, что она может не состояться.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отреагировала на сообщения об изъятии 12-летней дочери у гражданки России в Финляндии. В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка заявили, что уже приступили к проверке этой информации.

«Проверяем. Совместно с МИД завтра направим запрос в российское генконсульство в Финляндии», - сказал представитель аппарата детского омбудсмена РИА Новости.

Консульский отдел посольства в Финляндии предложил помощь россиянке, у которой финские социальные службы изъяли дочь, сообщили РИА в учреждении.