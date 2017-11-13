Эксперт рассказал о том, почему Михаил Задорнов заболел раком

Накануне в Московской области прошла закрытая церемония прощания с сатириком.

Накануне в одной из подмосковных частных клиник состоялась закрытая церемония прощания с известным российским актером Михаилом Задорновым, который ушел из жизни 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет.

Изначально планировалось, что прощание с юмористом пройдёт в Москве, однако затем его родные приняли решение о проведении камерной церемонии.

Узнав о месте прощания, на церемонию пришли несколько десятков поклонников. При этом представитель семьи Михаила Задорнова заявил собравшимся, что ужшкммт прощание пройдет в закрытом режиме по желанию самого сатирика.

Как отметили родственники актера, он сам всегда иронично относился к своей публичности и тщательно охранял собственную частную жизнь и жизнь близких. В этой связи журналистов попросили "не создавать суеты" вокруг смерти сатирика.

На фоне смерти Михаила Задорнова, который, как известно, вел здоровый образ жизни, "Комсомольская правда" обратилась к одному из ведущих экспертов по онкологии в РФ, руководителю отдела Федерального научно-клинического центра им. Дмитрия Рогачева, доктору медицинских наук Николаю Жукову.

По его словам, человек, ведущий абсолютно здоровый образ жизни человек может заболеть раком, а тот, кто "постоянно нарушает режим с гигиеной и плюет на свое здоровье" может никогда не заболеть и умереть в 90 лет, попав под трамвай.

"Вопрос в шансах. У человека, который соблюдает все правила ЗОЖ и избегает канцерогенных воздействий, шанс заболеть и умереть в разы меньше, чем у того, кто испытывает себя на прочность. Здесь ситуация, как со стритрейсерами: есть среди них такие, кто никогда не попадал в аварию? Наверное, есть. В то же время есть люди, которые идеально соблюдают ПДД, и в них врезаются на светофорах. Но шансы попасть в аварию и погибнуть у стритрейсеров гораздо выше, чем у человека, который соблюдает правила", - сказал эксперт, назвав опухоли у человека "расплатой за эволюцию".

Он отметил, что рак является следствием генетической поломки, и может развиться спонтанно.

"Просто в каком-то месте клетка делилась, и одна из дочерних получила ошибочный генетический материал, без особых на то причин. Эта случайная изменчивость генома один из основных механизмов эволюции, именно благодаря ей мы не остались одноклеточными, а в конце концов превратились в людей. И по этой же причине возникают опухолевые клетки", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что "поломка в генах" может появиться случайно и независимо от образа жизни человека, однако если подвергать себя провоцирующим факторам, например, бывать под воздействием радиации, много курить и проводить большое количество времени под полящим солнцем, то это значительно увеличит риск развития онкологии.

"Конечно, для каждого конкретного человека есть только своя ситуация — заболел или не заболел. Когда такое случается с известными людьми, которые постоянно на слуху, то у многих создается впечатление, что именно так и происходит чаще всего. Задорнов, который вел очень здоровый образ жизни, возможно, заболел из-за случайной поломки в генах. Но, грубо говоря, из ста подобных случаев, когда люди придерживаются ЗОЖ, заболеет один человек. А из сотни курильщиков заболеют 10 или 20 человек", - сказал Жуков.