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Ученые рассказали, что произойдет с человеком в черной дыре

Опубликовано 13.11.17 09:39 Ученые рассказали, что произойдет с человеком в черной дыре

По словам астрофизиков, при приближении человека к черной дыре его ожидает множество опасностей, последствия зависят от типа черной дыры.

Ученые рассказали, что станет с человеческим телом при приближении к черной дыре. Как пишет ToDay News Ufa, человек погибнет под действием колоссального космического излучения, но даже если его получится уберечь от радиации, есть и другие опасности.

Так, разные черные дыры будут по-разному влиять на человека. Если речь идет о дыре звездной массы, еще на подлете к ее видимому ужшкммт горизонту человек вытянется в длинную «макаронину», разогнавшись до околосветовой скорости, но у самой кромки или сразу за ее пределами будет разорван приливными силами на куски.

У сверхмассивных черных дыр у горизонта событий гравитационные силы действуют слабее, так как расстояние до ее центра длиннее.  Но в любом случае, назад вернуться у человека в таком случае уже не получится.
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