По словам астрофизиков, при приближении человека к черной дыре его ожидает множество опасностей, последствия зависят от типа черной дыры.

Ученые рассказали, что станет с человеческим телом при приближении к черной дыре. Как пишет ToDay News Ufa, человек погибнет под действием колоссального космического излучения, но даже если его получится уберечь от радиации, есть и другие опасности.

Так, разные черные дыры будут по-разному влиять на человека. Если речь идет о дыре звездной массы, еще на подлете к ее видимому ужшкммт горизонту человек вытянется в длинную «макаронину», разогнавшись до околосветовой скорости, но у самой кромки или сразу за ее пределами будет разорван приливными силами на куски.

У сверхмассивных черных дыр у горизонта событий гравитационные силы действуют слабее, так как расстояние до ее центра длиннее. Но в любом случае, назад вернуться у человека в таком случае уже не получится.