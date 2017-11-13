СМИ: Джигарханян переписал наследство на своего друга

По мнению представителей Виталины Цымбалюк-Романовской, конфликт в семье произошел именно из-за Согомоняна, покушающегося на жилье актера.

Представители жены российского актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской заявили о том, что скандала в их семье могло не быть вовсе, однако в жизнь пары вмешался бизнесмен и давний друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян.

"Смотрите, завещание переписано на Согомоняна, опекуном назначен Согомонян. То есть если сейчас Армен Борисович погибает, не дай Бог, то Согомонян начинает претендовать на всю недвижимость, доказывая, что она оплачена его доверителем", - цитирует НТВ представительницу Цымбалюк-Романовской Элину Мазур.

По ее словам, Артур Согомонян выкупил у Армена Джигарханяна полквартиры, которую ужшкммт актер делил со своей бывшей супругой Татьяной Власовой. Таким образом, по закону бизнесмен может занять принадлежащую ему жилплощадь и даже сменить замки, как поступают черные риелторы. К тому же, по словам Мазур, режиссер тяжело болен.

"И хочу еще завить, что при такой болезни - сахарный диабет - тяжелой форме течения, инсулинозависимый человек совершенно не соблюдает диету. Друзья и близкие Армена передают ему через доверенных лиц в театре еду. Подпольно", - добавила она.

Сам Артур Согомонян (на фото) считает бредом версию представителей Цымбалюк-Романовской. По его словам, он занимается тем, что помогает Джигарханяну купить новую квартиру, причем делает это бескорыстно.

Как писал TopNews, в настоящее время Виталина находится в Грузии, где лечится у известного местного психолога. При этом она собирается вернуться в Россию.