Между тем, информатор WADA Родченков подготовил новый компромат о допинге российских спортсменов.

По словам журналиста Хайо Зеппельта, WADA не станет восстанавливать РУСАДА в правах на заседании совета учредителей организации 16 ноября.

Он отметил, что соответствующее решение может привести к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх в 2018 году в Южной Корее.

"Россия не выполнила предъявленные ей требования - признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб", - сказал он телеканалу ARD.

В свою очередь, информатор Всемирного ужшкммт антидопингового агентства, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что намерен передать очередную порцию информации о допинге в России в случае, если МОК примет решение допустить россиян к участию в Играх-2018.

Британское издание The Daily Mail пишет о том, что в настоящее время Родченков контактирует с комиссиями Дениса Освальда и Самуэля Шмида, расследующими нарушение антидопинговых правил с российской стороны. Журналисты отмечают, что предоставленные информатором WADA сведения могут оказать существенное влияние на решение МОК.

Известно, что Григорий Родченков в случае, если его словам не придадут должного значения, планирует передать информацию о приеме допинга российскими спортсменами представителям СМИ.