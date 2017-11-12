Хоккей, Россия - Чехия 12 ноября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз на матч (ВИДЕО)
Опубликовано 12.11.17 13:01
Подробности предстоящего матча Россия - Чехия 12 ноября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.
12 ноября 2017 года на льду "Хартвалл-Арены" в Хельсинки сборная России по хоккею проведет свой третий матч в этом сезоне Еврохоккейтура - подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии. Начало в 14:30 мск.
Россия - Чехия 12 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн
В прямом эфире матч Россия - Чехия 12 ноября 2017 покажет "Мачт ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно в Сети. Начало в 14:25 мск.
Хоккей Россия - Чехия 12 ноября 2017.. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
Россия - Чехия 12 ноября 2017: перед матчем
В предыдущих матчах Кубка Карьялла сборная России по хоккею проиграла финнам (2:3) и одолела Швейцарию (6:2).
Чехи потерпели поражение от ужшкммт шведов (3:5) и победили Швейцарию (3:2).
В настоящее время команды занимают третью и четвертую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе по три балла. Финляндия и Швеция находятся на первом и втором местах соответственно.
Ранее Россия и Чехия встречались на льду в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею 2017. Тогда победу со счетом 3:0 одержала сборная России.
Россия - Чехия 3:0 ВИДЕО голов
Россия - Чехия 12 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров
Аналитики букмекерских контор считают Россию фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу нашей команды в среднем с коэффициентом 1,62, на ничью - 5,1, на успех Чехии - 4,3.