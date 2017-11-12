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Хоккей, Россия - Чехия 12 ноября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз на матч (ВИДЕО)

Опубликовано 12.11.17 13:01 Хоккей, Россия - Чехия 12 ноября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз на матч (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Россия - Чехия 12 ноября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

12 ноября 2017 года на льду "Хартвалл-Арены" в Хельсинки сборная России по хоккею проведет свой третий матч в этом сезоне Еврохоккейтура - подопечные Олега Знарка встретятся с командой Чехии. Начало в 14:30 мск.

Россия - Чехия 12 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн 

В прямом эфире матч Россия - Чехия 12 ноября 2017 покажет "Мачт ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно в Сети. Начало в 14:25 мск.

Хоккей Россия - Чехия 12 ноября 2017.. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Чехия 12 ноября 2017: перед матчем

В предыдущих матчах Кубка Карьялла сборная России по хоккею проиграла финнам (2:3) и одолела Швейцарию (6:2).

Чехи потерпели поражение от ужшкммт шведов (3:5) и победили Швейцарию (3:2).

В настоящее время команды занимают третью и четвертую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе по три балла. Финляндия и Швеция находятся на первом и втором местах соответственно.

Ранее Россия и Чехия встречались на льду в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею 2017. Тогда победу со счетом 3:0 одержала сборная России.

Россия - Чехия 3:0 ВИДЕО голов

Россия - Чехия 12 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу нашей команды в среднем с коэффициентом 1,62, на ничью - 5,1, на успех Чехии - 4,3.
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