Пхеньян сообщал Москве о готовности нанести ядерный удар по США

Песков дал комментарий по этому поводу.

В октябре текущего года делегация КНДР передала президента России Владимиру Путин письмо, в котором сообщалось о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар по США. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — сказал собеседник агентств, пояснил, что бумага была вручена через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко на полях ассамблеи Межпарламентского союза.

В результате президент США Дональд Трамп заявил, что эра стратегического ужшкммт терпения по отношению к Северной Корее закончилась. Кроме того, американский лидер призвал все «ответственные страны» объединить усилия, чтобы изолировать Северную Корею, и призвал Москву и Пекин разорвать экономические связи с КНДР и снизить дипломатические отношения с Пхеньяном.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему ничего неизвестно о подобном письме.

"Мне об этом ничего неизвестно", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.