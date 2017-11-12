 
TOP 10

1 В Турции разграбили отель экс-владельца Черкизовского рынка

2 Телеведущий Борис Ноткин оставил предсмертную записку

3 Трамп объяснил, почему Обама не поладил с Путиным

4 Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

5 "Я бы никогда не назвал его толстым и низеньким": Трамп рассказал о попытках дружить с лидером КНДР

6 В Португалии выловили доисторическую акулу (ФОТО)

7 "Бездомный" Джигарханян получил квартиру в подарок от друзей-близнецов

8 Пхеньян сообщал Москве о готовности нанести ядерный удар по США

9 ИноСМИ: по Европе распространилось "радиоактивное облако из России"

10 СМИ: известный телеведущий Борис Ноткин покончил с собой

Новости наших партнеров

Пхеньян сообщал Москве о готовности нанести ядерный удар по США

Опубликовано 12.11.17 12:29 Пхеньян сообщал Москве о готовности нанести ядерный удар по США

Песков дал комментарий по этому поводу.

В октябре текущего года делегация КНДР передала президента России Владимиру Путин письмо, в котором сообщалось о готовности Пхеньяна нанести ядерный удар по США. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.

«Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — сказал собеседник агентств, пояснил, что бумага была вручена через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко на полях ассамблеи Межпарламентского союза.

В результате президент США Дональд Трамп заявил, что эра стратегического ужшкммт терпения по отношению к Северной Корее закончилась. Кроме того, американский лидер призвал все «ответственные страны» объединить усилия, чтобы изолировать Северную Корею, и призвал Москву и Пекин разорвать экономические связи с КНДР и снизить дипломатические отношения с Пхеньяном.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему ничего неизвестно о подобном письме.

"Мне об этом ничего неизвестно", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Другие материалы по этой теме

"Я бы никогда не назвал его толстым и низеньким": Трамп рассказал о попытках дружить с лидером КНДР

США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга