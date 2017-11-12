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ИноСМИ: по Европе распространилось "радиоактивное облако из России"

Опубликовано 12.11.17 12:09 ИноСМИ: по Европе распространилось "радиоактивное облако из России"

Меж тем в «Росатоме» назвали сообщения об утечке радиации в РФ «спекулятивными».

Специалисты французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности заявили, что в воздухе над Европой повысился уровень радиоактивности, что, по их мнению, связано с "аварией на российском объекте". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад института.

Согласно докладу, в воздухе повышена концентрация изотопа рутения-106, который не представляет угрозы для жизни людей и природы. По мнению института, выброс произошел в конце ужшкммт сентября в районе России между Волгой и Уральскими горами.

Отмечается, что это не была авария на атомном реакторе, так как в этом случае произошел бы выброс других элементов.

В «Росатоме» назвали сообщения об утечке радиации в РФ «спекулятивными». Более того, там заявили, что не фиксировали ни одного инцидента на территории России. По их словам, об этом также свидетельствуют данные из открытые службы мониторинга — например, институт Росгидромета «Тайфун», который производит радиационные измерения по всей стране. 

«Вся эта ситуация спекулятивная. Начиная с октября, она тиражируется в определенном контексте для того, чтобы „перевести стрелки на Россию“. Источник этого радиоактивного элемента стоит искать в Европе. Потому что наибольшие его концентрации в Румынии, Италии, на Украине, в Словении, в Польше. Что касается России, то немного фон был повышен лишь в Санкт-Петербурге, который, кстати, близко к Европе», - заявил НСН член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков.
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