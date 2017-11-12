"Бездомный" Джигарханян получил квартиру в подарок от друзей

Меж тем юрист Джигарханяна Евгений Парферов рассказал, что Виталина не только переоформила на себя три квартиры мужа, но и "почистила" его денежные счета.

Армен Джигарханян, который после расставания с молодой женой остался без недвижимости, получил в подарок от друзей-бизнесменов квартиру неподалеку от своего театра. Об этом сообщил друг актера Артур Согомонян в программе "Человек и закон".

По его словам, в квартире созданы все условия для комфортного проживая 82-летнего Народного артиста СССР: сделан ремонт, есть вся мебель и техника.

«Народный артист теперь живет на собственной ужшкммт жилплощади; квартира просторная, с хорошим ремонтом, а главное - расположена неподалеку от театра.

У него есть собственное жилье, и он с сегодняшнего дня там живет. В этом районе замечательная квартира. Поэтому я думаю, что история закончена», - рассказал друг Джигарханяна Артур Согомонян.

Меж тем юрист Джигарханяна Евгений Парферов рассказал, что Виталина не только переоформила на себя три квартиры мужа, но и "почистила" его денежные счета (забрала около 15 миллионов рублей). Сам Джигарханян больше не желает обсуждать эту историю и говорит, что хочет закрыть страницу своей жизни, связанную с Виталиной.