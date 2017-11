У южных берегов Португалии рыбаки случайно поймали плащеносную акулу.

У берегов Алграве в Португалии сотрудниками Португальского института моря и атмосферы (IPMA) была выловлена доисторическая плащеносная акула-монстр, сообщают РИА Новости.

Глубинный монстр обитал в Атлантике еще 80 млн лет назад. У морского "чудовища", как его прозвали пользователи Сети, имеются 300 зубов, а его длина составляет 1,5 метра.

Отмечается, что редкая акула попала в сети коммерческого траулера еще в августе, однако Португальский институт моря и атмосферы (Portuguese Institute for the Sea and the Atmosphere, IPMA) сообщил об этой находке только сейчас. Рыба была передана ученым ужшкммт в рамках "инициативы по минимизации нежелательного улова в европейском рыболовстве".