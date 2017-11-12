Собчак освистали на митинге в Санкт-Петербурге

Согласованный митинг прошел на площади Ленина.

Телеведущую Ксению Собчак, заявившую о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Согласованный митинг с целью потребовать возвращения здания и лицензии Европейскому университету. прошел на площади Ленина.

Отметим, что в митинге в защиту образования в Петербурге приняли участия от 300 до 500 человек.

Поднявшись на сцену, Собчак заявила, что она приехала в Петербург по призыву студентов ЕУ. Телеведущая заявила, что как будущего кандидата ужшкммт на пост президента России, ее не могут не волновать вопросы образования и науки в стране, и ей не нравится ситуация, сложившаяся вокруг Европейского университета.

"Мой отец не дал бы закрыть Европейский университет. Если мы допустим закрытие университета, то это пойдет дальше, в школы, и мы будем учить историю по учебнику Тихона Шевкунова, а не Ключевского. Нас будут учить вот этой вот пропаганде, а не тому, чему мы хотим научиться сами", – сказала Собчак.

При этом все выступление Собчак прошло под крики "Позор!" и "Проваливай отсюда!" и свист в ее адрес.

После выступления Собчак рассказала журналистам, что знала о готовящейся провокации, но все равно приехала в Петербург, чтобы выступить в защиту Европейского университета. Она отметила, что подобные акции ведут к расколу оппозиции.

«После того, как я получила письмо с просьбой о поддержке, я решила поддержать ЕУ. Студентов огромное количество, наверное, кто-то не рад. У нас свобода высказываний, и я сказала то, что посчитала важным. Это была намеренная провокация, мы о ней знали, была утечка об этом. Но все равно приехали, потому что я не боюсь провокаций», — заявила она.