Инвестиции в строительство Mardan Palace составили около $1,4 млрд.

Из отеля Mardan Palace, построенного в Анталье в 2009 году бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, неизвестные выламывают и уносят позолоченные элементы декора. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как отмечается, отель был обесточен осенью за неуплату долгов, персонал покинул территорию отеля, а сигнализация была отключена. После чего, по данным издания, в отеле в ночное время начали орудовать воры, которым удалось украсть ужшкммт не менее семи секций позолоченного забора и садовые предметы декора.

Отель Исмаилова считался самым роскошным в Турции. "Семизвездочный" отель Mardan Palace был построен Исмаиловым за 1,4 миллиарда долларов. Только на церемонию его открытия в мае 2009 году, в которой приняли участие звезды Голливуда, было израсходовано около $35 млн.

В церемонии открытия участвовали президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также актеры Ричард Гир, Шэрон Стоун, Моника Беллуччи и другие знаменитости.