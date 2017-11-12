 
TOP 10

1 СМИ: известный телеведущий Борис Ноткин покончил с собой

2 Трамп объяснил, почему Обама не поладил с Путиным

3 В Турции разграбили отель экс-владельца Черкизовского рынка

4 Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств

5 СМИ узнали, о чем Путин и Трамп говорили «на ногах» во второй день саммита АТЭС

6 СМИ оценили наследство Михаила Задорнова

7 СМИ: взрыв в многоэтажке в Ижевске устроил слышавший голоса соседей жилец

8 Сборная России проиграла в товарищеском матче Аргентине

9 Случайно сброшенный с самолета топливный бак боевики выдали за подрыв автоколонны РФ в Сирии

10 Хулиган, ударивший корреспондента НТВ, побил на ринге пермского журналиста

Новости наших партнеров

В Турции разграбили отель, построенный Тельманом Исмаиловым

Опубликовано 12.11.17 09:43 В Турции разграбили отель, построенный Тельманом Исмаиловым

Инвестиции в строительство Mardan Palace составили около $1,4 млрд.

Из отеля Mardan Palace, построенного в Анталье в 2009 году бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, неизвестные выламывают и уносят позолоченные элементы декора. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

 

Как отмечается, отель был обесточен осенью за неуплату долгов, персонал покинул территорию отеля, а сигнализация была отключена. После чего, по данным издания, в отеле в ночное время начали орудовать воры, которым удалось украсть ужшкммт не менее семи секций позолоченного забора и садовые предметы декора.

 Отель Исмаилова считался самым роскошным в Турции. "Семизвездочный" отель Mardan Palace был построен Исмаиловым за 1,4 миллиарда долларов. Только на церемонию его открытия в мае 2009 году, в которой приняли участие звезды Голливуда, было израсходовано около $35 млн.

В церемонии открытия участвовали президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также актеры Ричард Гир, Шэрон Стоун, Моника Беллуччи и другие знаменитости.
Другие материалы по этой теме

Экс-владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств

СМИ: в Лас-Вегасе арестовали бывшего владельца "Черкизона"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга