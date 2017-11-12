Какой сегодня праздник: 12 ноября 2017 отмечается церковный праздник Синичкин день

Сегодня, 12 ноября 2017, также празднуют День работников Сбербанка России, День специалиста по безопасности, Всемирный день борьбы с пневмонией и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 12 ноября 2017: Синичкин день

12 ноября 2017 года в России отмечается народный праздник Синичкин день. Церковь Праздник вспоминает православного святого Зиновия, епископа Егейского и его сестру.

Зиновий и Зиновия приходились друг другу братом и сестрой. Они проживали в III веке в Каппадокии. Их родители проповедовали христианство, поэтому дети были воспитаны в благочестии и чистоте. Рано лишившись отца с матерью, Зиновий и Зиновия решили раздать нищим свое наследство, а ужшкммт себя посвятить служению Богу. Господь принял их решение и наградил Зиновия даром исцеления больных молитвой. Совершив множество благочестивых поступков, Зиновий был избран епископом.

В период гонения на христиан, Зиновий был вызван на допрос. Угрозы и пытки не помогли сломить его веру. Вскоре Зиновия узнала, что ее брат страдает от тяжелых мук и поспешила к нему на помощь. Придя к правителю, она сказала, что также является христианкой и разделит с братом его мучения. После тщетных попыток убедить их отречься и принести жертву языческим идолам, Зиновий и Зиновия были умерщвлены.

На Руси замечали, что в этот день синицы от голода подлетают к человеческому жилищу, поэтому люди специально развешивали для этих птиц кормушки с кормом: тыквенными семечками, несоленым салом или семечками.

На Зиновия и Зиновию традиционно открывается сезон охоты и рыбалки. Женщины гадают. Бросая крошки хлеба или кусочки сала, они наблюдают за птицей: если синица начинает клевать крошки, то в доме появится достаток, а если сало – живность.

По приметам, если синица начала свистеть, то день будет пригожим, а если запищала - ночью грянет мороз.

Какой сегодня праздник, 12 ноября: День работников Сбербанка России

Традиционно с 1998 года 12 ноября отмечается День работников Сбербанка России. Дата не закреплена на официальном уровне, однако она имеет символическое значение. 12 ноября (30 октября по юлианскому календарю) 1841 года государь Николай Первый издал Указ о создании по всей Российской империи сберегательных касс для того, чтобы люди любого достатка могли сберегать свои деньги в любом объеме с перспективой накопления процентов.

День специалиста по безопасности в России

День специалиста по безопасности отмечается в России 12 ноября, начиная с 2005 г. Инициатором и организатором события выступило крупное интернет-сообщество Sec.ru. В этом году дату празднуют 13-й раз.

История праздника началась в 1999 году, когда группа энтузиастов решила организовать интернет-портал Sec.Ru (security – "безопасность"). В ноябре того же года во всемирной паутине впервые появилась первая версия сайта. Через пять лет из маленькой информационной веб-страницы он превратился в крупнейший интернет-ресурс по системам и средствам безопасности. А еще через год создатели портала заявили о своем желании учредить праздник «День специалиста по безопасности» и отмечать его 12 ноября.

Всемирный день борьбы с пневмонией

Традиционно 12 ноября отмечается День борьбы с пневмонией. Праздник создан при помощи объединения международных правительственных и частных организаций, фондов и людей-активистов. Его цель – не только просветить общественность, но и добиться привлечения внимания к проблеме пневмонии государственных деятелей, врачей-специалистов и граждан – потенциальных доноров.

Кто празднует именины 12 ноября 2017 года?

Артем, Анастасия, Елена, Александр, Зиновий, Иосиф, Макар, Леонид, Максим, Герман, Юлан, Степан, Семен, Матвей, Марк.

Что произошло 12 ноября 2017 в истории?

1335 – в Вышеграде была встреча правителей Венгрии, Чехии и Польши. Эта встреча положила начало первому в Центральной Европе военно-политическому союзу.

1717 – Бесслер-Орфиреус продемонстрировал изобретенный им вечный двигатель.

1803 – Николай Карамзин официально назначен российским историографом.

1841 – Николай I издал Указ о составлении общего проекта сберегательных касс в России.

1982 – Юрий Адропов был избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

Кто родился 12 ноября 2017 из знаменитостей?