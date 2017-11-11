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Швейцария - Россия: счет 2:6, обзор матча от 11.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 11.11.17 17:15 Швейцария - Россия: счет 2:6, обзор матча от 11.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

11 ноября сорная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в рамках Евротура со счётом 6:2.

Сборная России не без труда победила команду Швейцарии в рамках Евротура. Матч, состоявшийся 11 ноября в Хельсинки, завершился разгромной победой со счетом 6:2 в пользу россиян. Отметим, что еще в середине заключительного периода наши хоккеисты уступали швейцарцам со счетом 1:2.

Швейцария - Россия: обзор матча

Первыми счет в матче открыли россияне уже на 5-й минуте: Максим Шалунов мощным броском отправил шайбу в ворота соперника. Однако Швейцария до конца первой 20-минутки ужшкммт сумела не только отыграться, но и выйти вперёд. Шайбы на свой счет записали Симон Мозер и Венсан Праплан.

Вплоть до 47-й минуты игры шайб больше заброшено не было, а потом сборная России сумела забить сразу четырежды за пять минут. Отличились Сергей Калинин, Никита Нестеров, Валерий Ничушкин и Михаил Григоренко. За три секунды до финального свистка Владимир Ткачёв замкнул передачу Сергея Мозякина, установив окончательный счёт.

Швейцария - Россия, счет 2:6. ВИДЕО голов
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