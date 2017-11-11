Россия - Аргентина 11 ноября 2017: онлайн трансляция, где смотреть товарищеский матч, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча по футболу Россия - Аргентина 11 ноября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

11 ноября 2017 года на стадионе "Лужники БСА" состоится товарищеский матч по футболу Россия - Аргентина. Начало в 16:00 мск.

Россия - Аргентина 11 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн товарищеский матч

В прямом эфире трансляцию товарищеского матча Россия - Аргентина 11 ноября 2017 покажет "Первый канал". Следить за ходом противостояния также можно будет онлайн. Начало в 15:50 мск.

Россия - Аргентина 11 ноября 2017. Смотреть онлайн футбол, товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Аргентина 11 ноября 2017: перед матчем

Сборная России по футболу подходит к товарищескому матчу с Аргентиной в неплохом настроении. До этого подопечные Станислава Черчесова ужшкммт победили Южную Корею со счетом 4:2 и сыграли вничью с Ираном (1:1).

Аргентина ранее обыграла с минимальным счетом Бразилию (0:1) и разгромила Сингапур (6:0).

Свой единственный до этого товарищеский матч россияне сыграли с аргентинцами 12 августа 2009 года. Поединок прошел на стадионе "Локомотив" в Москве и закончился победой команды Диего Марадоны со счетом 3:2. Звездный форвард команды Лионель Месси тогда хоть и приехал в столицу РФ, однако не вышел на матч с командой Гуса Хиддинка из-за повреждения.

Россия - Аргентина 2:3 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от матча поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Это будет не первая игра с командой, которая сыграет определенную роль на чемпионате мира. Мы уже встречались с бельгийцами, португальцами, мексиканцами. Все идет своим чередом – у каждой команды свои сильные и слабые стороны. Ничего специального мы не делали. Все в рабочем порядке. Понятно, что новый стадион, народу будет много. Но и тем лучше. Мы изучаем аргентинцев. Практически все матчи они играли в 3 защитника. Будет правильно играть зеркально. Есть нюансы, которые стоит учитывать, но мы исходим не только от соперника, но и от себя", - отметил он.

Полузащитник сборной России и "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, на что он готов в случае победы сборной России на Чемпионате мира 2018.

"Да что хотите, то и сделаю! Я на всё готов. Что касается "Лужников" - это один из лучших стадионов страны, беговых дорожек нет, очень уютно. Раньше был искусственный газон, сейчас натуральный. У меня тут побед в прошлом особенно не было. Единственное, в 2007 году в составе "Звезды" Иркутск я обыгрывал тут "Торпедо". Думать о жребии пока рано. Это чемпионат мира, к нам приедут самые сильные команды, нет разницы против кого играть в групп", - сказал игрок.

Россия - Аргентина 11 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Аргентину фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 3,6, на успех России - 5,00.

Россия - Аргентина 11 ноября 2017: билеты

Билеты на товарищеский матч Россия - Аргентина 11 ноября 2017 года еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 2400 рублей.