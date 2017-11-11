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Хоккей Швейцария - Россия 11 ноября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 11.11.17 13:06 Хоккей Швейцария - Россия 11 ноября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Швейцария - Россия 11 ноября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

11 ноября 2017 года на стадионе Хартвалл-Арена в Хельсинки состоится второй матч Кубка Карьялла Швейцария - Россия. Начало в 14:30 мск.

Швейцария - Россия 11 ноября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн 

В прямом эфире матч Швейцария - Россия 11 ноября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за игрой онлайн можно в Сети. Начало в 14:25 мск.

Хоккей, Швейцария - Россия 11 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО 

Швейцария - Россия 11 ноября 2017: перед матчем

В Финляндии продолжается Кубок Карьялла, являющийся одним из этапов Еврохоккейтура. По итогам своих первых матчей и Швейцария, и Россия потерпели поражения.

Так, Швейцария проиграла Канаде 2:3, а Россия уступила с таким же счетм Финлянии.

Ранее сборные встречались ужшкммт на льду в групповом матче Чемпионата мира 2016. Тот поединок закончился победой наших хоккеистов со счетом 5:1.

Россия - Швейцария 5:1 ВИДЕО голов

Швейцария - Россия 11 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу команды Олега Знарка принимаются в среднем с коэффициентом 1,6, на ничью - 4,9, на успех Швейцарии - 4,5.
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