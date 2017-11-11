Бывшего владельца Черкизовского рынка обвинили в организации двух убийств: он заочно арестован

Суд заочно арестовал бывшего владельца "Черкизона" Тельмана Исмаилова.

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката бизнесмена.

Исмаилов обвиняется в организации двух или более убийств, а также в незаконном обороте оружия. Предпринимателя объявили в международный розыск.

Как уточнил его адвокат, решение об аресте суд вынес 30 октября, на это решение уже подана аппеляция.

"Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно ужшкммт уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября", - цитирует агентство адвоката Марину Русакову.

По словам адвоката Исмаилов сейчас находится за границей. Где именно - не уточняется.

Ранее СМИ сообщали, что в середине сентября у бывшего владельца Черкизовского рынка прошли обыски по 14 адресам. Тогда Исмаилов назвал обыски провокацией и затруднился дать пояснения по сути дела.

По информации РБК Исмаилова тогда заподозрили в мошенничестве.

В апреле 2017 года Росбалт сообщал о том, что участник группировки Гарри Белоцерковский, который являлся "правой рукой" брата бизнесмена - Рафика и был вхож в семью Исмаиловых, заключил сделку со следствием заключил. В рамках досудебного соглашения он дал показания о том, что ему известно о совершенных в период с 2000-го по 2016-й годы восьми заказных убийствах, к которым якобы были причастны братья.

Тельман Исмаилов был одним из самых влиятельных бизнесменов Москвы в эпоху экс-мэра Юрия Лужкова. Кроме Черкизовского рынка, его компания АСТ владела зданием "Военторга", рестораном "Прага" на Новом Арбате и около 3 тыс. га в Подмосковье.

В начале марта 2017 года суд признал Исмаилова банкротом.